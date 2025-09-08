Allerta Meteo Liguria: forti temporali da domani mattina, codice giallo sul Centro Levante

Arpal ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali sul centro levante della Liguria (Zone BCE) dalle 5:00 alle 18:00 di domani martedì 9 settembre Sul resto della regione (Zone A e D) bassa probabilità di forti temporali. “È in arrivo una nuova perturbazione atlantica con primi segnali di pioggia sulla nostra regione già nella mattinata di domani soprattutto sul centro levante della regione. Già nella serata di oggi si osserverà un graduale aumento della nuvolosità e a partire dalla mattinata di domani si attendono temporali anche forti che anticipato l’arrivo del fronte vero e proprio, in estensione dal centro al levante della regione”, spiega Arpal in una nota.

Al momento non si prefigura una stazionarietà dei fenomeni temporaleschi. Il passaggio del fronte è atteso per la giornata di giovedì, in un quadro ancora di forte incertezza modellistica“, conclude Arpal.

