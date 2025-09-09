Allerta Meteo Liguria, i temporali continuano anche domani: codice giallo

Arpal prolunga l’allerta meteo gialla per temporali sul Centro Levante della regione (Zone BCE) fino alle 15:00 di domani, mercoledì 10 settembre. Nel Ponente della regione (Zone A e D), l’allerta gialla per temporali scatterà alle 23:59 di oggi, fino alle 15:00 di domani mercoledì 10 settembre. La perturbazione che ha interessato questa mattina il Levante regionale continuerà a creare condizioni di instabilità fino a domani, spiega Arpal. Continueranno a formarsi strutture temporalesche, anche organizzate, che interesseranno, a macchia di leopardo, diverse aree della regione e andando a coinvolgere anche il Ponente ligure, nella giornata di domani, seppur risulta difficile la localizzazione dei fenomeni.

Al momento non si prefigurano condizioni di stazionarietà dei fenomeni e non mancheranno momenti di pausa precipitativa.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

