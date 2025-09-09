Allerta Meteo, l’Italia ostaggio di piogge estreme e tornado: ESTOFEX lancia allarme “Livello 2” per 2 settori

Allerta Meteo per l’Italia, per una perturbazione che determinerà condizioni meteo fortemente instabili con rischio fenomeni violenti: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi martedì 9 settembre 2025, alle 8 di domani 10 settembre. In dettaglio, è stato emesso un livello 2 per le Isole Baleari e per l’estremo Est della Spagna, con un rischio ripetuto di eventi estremi da gravi a isolati, come pioggia eccessiva, grandine di grandi dimensioni o molto grande, raffiche di vento intense/dannose e/o alcuni tornado, con un evento significativo (sulle Isole Baleari) non escluso. Inoltre, state previste 2 aree di livello 2 per l’Italia centro-occidentale e l’estremo Nord/Est dell’Italia, con rischio di pioggia eccessiva e tornado costieri. Anche la Sardegna sarà interessata da un rischio elevato di grandine, evidenzia ESTOFEX. Un livello 1 circonda tutte le altre aree di livello per pericoli simili, con un rischio grave ridotto.

Un livello 1 è stato emesso per alcune parti della Germania occidentale, con rischio di forti piogge. Livello 1, infine, per alcune parti dell’Europa centro-orientale, principalmente per forti piogge isolate e uno o due tornado.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX segnala per condizioni favorevoli per lo sviluppo di temporali intensi in diverse aree d’Europa. Una saccatura in quota in rinforzo sull’Europa occidentale si contrappone a un anticiclone di blocco sull’Europa nordorientale e sulla Russia. Questa configurazione richiama aria molto instabile dal Mediterraneo occidentale e centrale. L’interazione con forti venti a varie quote (shear) aumenta il rischio di convezione organizzata su larga scala.

Lungo il bordo meridionale dell’anticiclone si generano anche minimi depressionari isolati, che mantengono condizioni perturbate in alcune zone dell’Europa orientale. La fascia principale per lo sviluppo di temporali è un fronte ondulato e lento in movimento sulla Germania occidentale e sudoccidentale. Altrove, l’innesco delle celle temporalesche sarà favorito soprattutto dai moti atmosferici di media e alta quota e da processi locali nello strato limite atmosferico.

Allerta Meteo per l’Italia, ecco le zone più colpite da fenomeni intensi

L’Italia sarà interessata da condizioni meteo fortemente instabili con rischio di fenomeni violenti. Un flusso ciclonico da Sud/Ovest trasporta aria molto umida e instabile dal Mediterraneo verso la penisola. La combinazione di elevata energia disponibile (CAPE) e forti venti in quota (shear) favorisce la formazione di temporali organizzati, anche supercelle.

In Sardegna sono attesi rovesci intensi, grandinate di grandi dimensioni e raffiche di vento dannose, con possibile evoluzione verso sistemi temporaleschi estesi nel Tirreno. L’Italia centro-occidentale è contrassegnata da “livello 2” per rischio di piogge abbondanti e alluvionali, specie lungo le coste, dove non si escludono tornado. Nel Nord/Est è segnalata analoga criticità per precipitazioni persistenti.

ESTOFEX evidenzia che i temporali potranno rigenerarsi più volte sulle stesse aree, con rischio di eventi “V-shape” e accumuli di pioggia estremi.

