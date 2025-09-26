Allerta Meteo Lombardia: attenzione dal pomeriggio, scatta il codice arancione

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 26 settembre 2025, un’allerta codice arancione per rischio idrogeologico. Per la restante parte della giornata di oggi, 26 settembre, “si prevedono deboli precipitazioni a carattere principalmente di rovescio, possibili su tutto il territorio nel corso del pomeriggio e della sera, con maggiore insistenza sulla fascia prealpina centrooccidentale, dove potranno assumere saltuariamente carattere temporalesco e dare luogo a isolati superamenti di 15-40 mm nelle 6h e 12h. Neve oltre i 2000-2200 metri“, si legge nel bollettino.

Per la giornata di domani, 27 settembre, “si prevedono precipitazioni deboli o moderate in attraversamento della regione da Ovest verso Est, a partire dalla notte per esaurire in serata sui settori orientali. Precipitazioni localmente a carattere di rovescio o, meno frequentemente, temporale. Possibili massimi locali compresi tra 30 e 40 mm/6h, 40 e 50 mm/12h e 50 e 60 mm/24h. Quota neve attorno ai 2000-2200 metri“.

Maltempo, allerta gialla a Milano

A Milano prevista l’allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio temporali fino alla mezzanotte di oggi, giovedì 25 settembre, e per rischio idrogeologico fino alla mezzanotte di domani, venerdì 26. Durante tutta la durata dell’allerta il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile del Comune di Milano è attivo per il monitoraggio e il coordinamento degli eventuali interventi in città.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

