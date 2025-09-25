Allerta Meteo Lombardia, continua l’instabilità: ancora piogge e rischio temporali

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha diramato un’bsu buona parte della regione, ad eccezione del settore nordorientale. Per la restante parte della giornata di oggi, giovedì 25 settembre, “si prevedono ancora condizioni di instabilità, ma attenuate rispetto ai giorni precedenti. Dal pomeriggio saranno possibili, su tutte le zone, precipitazioni a carattere sparso e a tratti, ma deboli a livello di accumulo areale. Il potenziale per lo sviluppo di fenomeni temporaleschi appare attenuato rispetto alle giornate precedenti; tuttavia, non è ancora possibile escludere qualche isolato episodio, anche intenso. Il limite delle nevicate in montagna è intorno a 1800 – 2000 metri. Si prevedono venti a scala areale deboli o a tratti moderati, di direzione variabile, con locali rinforzi e raffiche in occasione dei temporali”, si legge nel bollettino di allerta.

Per la giornata di domani, venerdì 26 settembre, “la regione resta sotto l’influenza di una circolazione depressionaria che torna a posizionarsi sulla Francia favorendo correnti umide e instabili da Sud-Ovest sulla Lombardia. Si prevedono, già dalla notte, ma più probabili con l’inoltrarsi della giornata, precipitazioni sparse su tutte le zone, più frequenti sulla fascia prealpina e sulle zone di Alta Pianura, più episodiche altrove. Non sono esclusi accumuli tra 20 e 35mm. Le precipitazioni saranno in parte a carattere di rovescio, ma il potenziale per lo sviluppo di temporali risulta fortemente ridotto rispetto ai giorni precedenti. Si attendono venti a scala areale deboli o occasionalmente moderati, di direzione variabile, con rinforzi e raffiche su creste e valichi”, riporta il bollettino.

Allerta meteo anche a Milano

Prosegue anche a Milano l’allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio temporali fino alla mezzanotte di oggi, giovedì 25 settembre, e per rischio idrogeologico fino alla mezzanotte di domani, venerdì 26. Durante tutta la durata dell’allerta, il Centro operativo comunale (COC) della Protezione Civile del Comune di Milano è attivo per il monitoraggio e il coordinamento degli eventuali interventi in città.

Durante le allerte, il Comune raccomanda di non sostare nelle aree verdi, nei parchi e nelle zone alberate, sotto e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Il Comune invita i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. Le forti piogge che cadono a nord di Milano possono portare a significativi innalzamenti e rischio esondazioni dei fiumi Lambro e Seveso: si raccomanda attenzione nelle zone della città interessate da questi fiumi. È necessario provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie.

