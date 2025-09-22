Allerta Meteo Lombardia: nuovi temporali oggi e domani, scatta il codice arancione

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 22 settembre 2025, un’allerta arancione per rischio idrogeologico e rischio idraulico, codice giallo per temporali. Per la restante parte della giornata di oggi 22 settembre, “si prevedono precipitazioni da diffuse a sparse, anche a carattere di rovescio e temporale. Fino alle ore centrali saranno maggiormente interessati i settori centrali ed orientali, in estensione dal pomeriggio ai settori di fascia alpina e prealpina. In tarda serata probabile riattivazione insistente sui settori di Nordovest. Venti in Pianura deboli o moderati dai quadranti orientali in graduale attenuazione da metà pomeriggio; in montagna moderati o forti dai quadranti meridionali“, si legge nel bollettino.

Per la giornata di domani 23 settembre “si prevedono precipitazioni fin dalla notte e per tutta la giornata, anche a carattere di rovescio e temporale. Piogge prevalentemente sparse fino alle ore centrali e in serata, nel pomeriggio diffuse. Venti in Pianura deboli dai quadranti orientali; in montagna moderati o forti dai quadranti meridionali”.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

