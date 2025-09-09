Allerta Meteo Lombardia, piogge diffuse e insistenti: scatta l’allarme arancione

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha emesso un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico per le seguenti zone: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie Bergamasche e Nodo Idraulico di Milano. Emessa anche allerta gialla per rischio idraulico e rischio temporali sul resto della regione.

Per la restante parte della giornata di oggi, martedì 9 settembre, “si prevedono precipitazioni nel pomeriggio deboli sparse, in tendenza a intensificarsi sui settori di Nordovest dalla serata. Anche in parte a carattere di rovescio e/o temporale. Venti deboli, con locali rinforzi su Retiche di confine”, si legge nel bollettino di allerta.

Per la giornata di domani, mercoledì 10 settembre, “si prevedono precipitazioni fin dalla notte e per tutta la giornata, in parte anche a carattere di rovescio e/o temporale. Fino alle ore centrali, le precipitazioni saranno diffuse e insistenti tra Alte Pianure e fascia prealpina, in particolare fascia centro-occidentale; nel corso del pomeriggio saranno sparse con tendenza all’attenuazione ed esaurimento da Ovest a Est. In tarda serata, ancora presenti sui settori meridionali, assenti o residue altrove. Venti in Pianura prevalentemente dai quadranti orientali, in montagna dai quadranti meridionali: deboli o moderati, con raffiche possibili sotto i 1500 metri tra 40 e 60km/h”, riporta il bollettino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.