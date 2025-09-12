Allerta Meteo Lombardia, piogge e temporali in arrivo: attenzione al nord-ovest

Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e per rischio temporali sui settori occidentali della regione, valida dalle ore 18 di oggi, venerdì 12, e per tutta la giornata di domani, sabato 13 settembre. Nel corso della seconda parte della giornata di oggi, “si prevedono precipitazioni deboli sparse con la probabilità di fenomeni temporaleschi sui settori di Nord-Ovest, in particolare sul Varesotto”, si legge nel bollettino di allerta.

Per la giornata di domani, sabato 13 settembre, “si prevedono precipitazioni su tutto il territorio regionale con particolare attenzione nella notte sui settori nord-occidentali e nel giorno alla fascia prealpina e pedemontana, dove si potranno verificare le cumulate più consistenti. I picchi di precipitazioni potranno raggiungere anche i 40-80mm/6h sul Nord-Ovest. Attesi rinforzi di vento associati ai fenomeni temporaleschi, specie nella seconda parte del giorno”, riporta il bollettino.

Allerta meteo anche a Milano

Allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico dalle ore 18 di oggi, venerdì 12 settembre, e fino alla mezzanotte di domani, anche a Milano. Durante tutta la durata dell’allerta il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile del Comune di Milano è attivo per il monitoraggio e il coordinamento degli eventuali interventi in città.

Durante le allerte, il Comune raccomanda di non sostare nelle aree verdi, nei parchi e nelle zone alberate; inoltre sotto e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Il sindaco invita i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. Le forti piogge che cadono a nord di Milano possono portare a significativi innalzamenti e rischio esondazioni dei fiumi Lambro e Seveso: si raccomanda attenzione nelle zone della città interessate da questi fiumi. È necessario provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie.

