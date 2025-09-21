Allerta Meteo Lombardia, scatta il codice arancione: peggioramento autunnale dal pomeriggio, le zone più colpite dal maltempo

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 21 settembre 2025, un’allerta arancione per rischio idrogeologico, codice giallo per rischio idraulico e per temporali. Per la restante parte della giornata di oggi 21 settembre “si prevedono precipitazioni in giornata assenti, salvo isolati piovaschi. Dal tardo pomeriggio-sera precipitazioni sparse a partire dai settori nord-occidentali, anche a carattere di rovescio e temporale. Venti in pianura deboli da Est; in montagna dai quadranti meridionali, inizialmente deboli nel corso del pomeriggio tendenti a rinforzare a partire dalle quote più elevate“, riporta il bollettino.

Per la giornata di domani 22 settembre, Equinozio d’Autunno, “si prevedono precipitazioni fin dalla notte e per gran parte della giornata a carattere di rovescio e temporale. Nella notte insistenti sui settori occidentali ed in mattinata in rapida estensione da Ovest a Est ai restanti settori. Nel pomeriggio saranno maggiormente interessati i settori orientali. Precipitazioni sparse in serata, più probabili a ridosso dei rilievi alpini, in particolare rilievi nord-occidentali, con tendenza ad un temporaneo irregolare esaurimento sulla Pianura e Appennino. Durante l’evento i quantitativi maggiori sono attesi sui settori centro-occidentali di Alpi, di Prealpi e di alta Pianura. Venti in Pianura deboli o moderati dai quadranti orientali, con raffiche che possono raggiungere i 35-60 km/h; in montagna moderati o forti dai quadranti meridionali. In graduale attenuazione dal pomeriggio“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.