Allerta Meteo Lombardia: temporali fino a stasera, scatta il codice giallo

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 1° settembre 2025, un’allerta gialla per rischio idrogeologico, per rischio idraulico e per temporali. Per la restante parte della giornata di oggi 10 settembre, “si prevedono precipitazioni fino a sera, in parte anche a carattere di rovescio e/o temporale. In particolare, le precipitazioni saranno fino a metà pomeriggio sparse (con maggior interessamento dei settori orientali) e in graduale attenuazione ed esaurimento sui settori alpini e prealpini da Ovest a Est. Tra il tardo pomeriggio e la sera ancora sparse sui settori di Pianura, in particolare Pianura meridionale, e Appennino; assenti o residue altrove. Venti in Pianura deboli prevalentemente dai quadranti orientali; in montagna deboli o moderati dai quadranti meridionali, verso sera tendenti dal quadrante occidentale“, si legge nel bollettino.

Per la giornata di domani 11 settembre “si prevedono precipitazioni possibili residue nella notte su Bassa Pianura, assenti o isolate altrove. Nel pomeriggio-sera deboli isolate a ridosso dei rilievi. Venti prevalentemente deboli dai quadranti occidentali, con rinforzi nel tardo pomeriggio da Sud su Appennino e bassa Pianura“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

