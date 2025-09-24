Allerta Meteo Lombardia: temporali oggi pomeriggio e domani, quota neve in calo

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 24 settembre 2025, un’allerta codice giallo per rischio idrogeologico e per temporali. Per la restante parte della giornata di oggi 24 settembre, “si prevedono ancora condizioni di instabilità sul territorio regionale. Si attendono, su tutte le zone, precipitazioni sparse e a tratti, più frequenti su Pianura e Prealpi, anche a carattere di temporale specie nel pomeriggio; precipitazioni in attenuazione ed esaurimento nel corso della serata. Si prevedono accumuli di pioggia areali, nelle 12 ore, intorno a 20 mm o inferiori, tuttavia, localmente, potranno esserci accumuli maggiori legati ai rovesci temporaleschi. In montagna limite delle nevicate generalmente oltre 2400 metri, tendente ad abbassarsi, occasionalmente fino a 1800 metri circa a fine giornata. Si attendono venti a scala areale deboli o a tratti moderati, con locali rinforzi e raffiche in occasione dei temporali“, si legge nel bollettino.

Per la giornata di domani 25 settembre “sulla regione permarranno condizioni di instabilità, seppur attenuate rispetto ai giorni precedenti. Saranno possibili, prevalentemente nella seconda parte della giornata, precipitazioni, a carattere sparso e a tratti, su tutte le zone, ma deboli a livello di accumulo areale. Si segnala che il potenziale per lo sviluppo di fenomeni temporaleschi appare fortemente attenuato rispetto alle giornate precedenti; tuttavia, non è possibile escludere qualche occasionale episodio con conseguenti importanti accumuli di pioggia in breve tempo. Il limite delle nevicate in montagna si mantiene intorno a 1800 – 2000 metri. Si prevedono venti a scala areale deboli o a tratti moderati, con locali rinforzi e raffiche in occasione dei temporali“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

