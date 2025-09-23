Allerta Meteo, l’Uragano Gabrielle a ovest e l’Anticiclone di blocco a est: scenario di maltempo esplosivo per fine mese in Italia!

Evoluzione meteorologica pazzesca per i prossimi giorni in Europa, nel Mediterraneo e quindi anche in Italia. Mentre il maltempo continua a colpire duramente l’Italia provocando nubifragi, temporali e un costante calo delle temperature per la Tempesta Equinoziale iniziata ieri e in intensificazione in queste ore, si profilano scenari ancora più estremi per i prossimi giorni e in modo particolare per fine mese. Infatti l’Uragano Gabrielle, sempre più forte nel cuore dell’oceano Atlantico, domenica raggiungerà l’Europa abbattendosi su Spagna e Portogallo, condizionando pesantemente l’evoluzione dei giorni successivi nel Mediterraneo, e anche in Italia.

L’Anticiclone delle Azzorre che sta risalendo il Nord Europa verso la Scandinavia e l’area Baltica, si posizionerà tra la Russia e il Mar Nero andando così a bloccare il transito verso est delle perturbazioni oceaniche, che persisteranno a lungo tra l’Europa occidentale e il Mediterraneo centrale, quindi proprio sull’Italia. Una situazione esplosiva per il nostro Paese, che avrà un doppio attacco da parte del maltempo: un Ciclone semi-stazionario, alimentato dall’aria fredda di origine artica che scende da Nord tramite la Francia e nei prossimi giorni si sposterà gradualmente verso il Centro/Sud, stabilizzandosi a lungo nel cuore del Mediterraneo; e l’Uragano Gabrielle che lunedì 29 settembre irromperà nel Mediterraneo tramite Gibilterra, andando ad inglobarsi con le basse pressioni mediterranee già presenti in zona, alimentando ulteriore maltempo e richiamando masse d’aria fredde dalla Russia.

Una situazione meteorologica davvero esplosiva, che illustriamo in modo approfondito con tutte le mappe, i dettagli e il relativo commento tecnico nel video di seguito:

