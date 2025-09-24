Allerta Meteo, l’Uragano Gabrielle arriva in Europa: Azzorre in allarme rosso. E si forma l’Anticiclone Russo-Scandinavo: inizio ottobre con gelo da est!

Evoluzione meteorologica davvero pazzesca per i prossimi giorni in Europa, e di conseguenza anche in Italia. Siamo ad inizio autunno ed è la stagione dei contrasti termici, con i primi freddi che arrivano sulle zone temperate ampiamente surriscaldate dalla stagione estiva. E’ da questo mix che nascono i cicloni tropicali (uragani nell’atlantico, tifoni nel pacifico), che interessano proprio in questa stagione le aree più esposte. Tra cui c’è anche l’Europa, che nei prossimi giorni affronterà l’impeto dell’Uragano Gabrielle in arrivo già dopodomani – venerdì 26 settembre – alle isole Azzorre.

L’arcipelago è in allarme rosso per l’arrivo, ormai imminente (mancano circa 36 ore) di questa tempesta violentissima che potrebbe raggiungere le Azzorre quando sarà ancora di 4ª categoria sulla scala Saffir-Simpson. Le mappe del NOAA sono impressionanti, anche per l’evoluzione successiva con il ripiegamento della tempesta nel weekend su Portogallo e Spagna, fino allo Stretto di Gibilterra e quindi all’ingresso del Mediterraneo:

Proprio le mappe del NOAA mostrano l’insolita traiettoria dell’Uragano Gabrielle, che si è formato a ridosso delle Bermuda e ha bypassato totalmente le Americhe, per dirigersi direttamente in Europa. Venerdì le Azzorre rischiano la devastazione, con piogge alluvionali, mareggiate impressionanti e conseguenze terribili in termini di maltempo estremo. Poi il maltempo si estenderà al Portogallo, alla Spagna e a Gibilterra nella giornata di domenica 28 settembre:

Tutte le mappe confermano il transito di Gabrielle con l’occhio del ciclone a nord delle Azzorre venerdì, e poi una traiettoria più meridionale verso il Portogallo nel fine settimana. Intanto, però, già nei prossimi giorni mentre l’Uragano Gabrielle si abbatterà – appunto – sulle Azzorre, nell’estremità opposta dell’Europa, a Nord/Est, si formerà l’Anticiclone Russo-Scandinavo. Una figura barica alto pressoria che inevitabilmente porta il freddo a basse latitudini in Europa. Avrà massimi notevoli, di oltre 1035hPa già venerdì tra Svezia e Paesi Baltici, come indicato dalla mappa barica del modello tedesco DWD:

Le previsioni dell’autorevole Met Office britannico addirittura prospettano uno scenario di 1037hPa nella stessa area per la giornata di venerdì, confermando in pieno il transito dell’uragano Gabrielle sull’arcipelago delle Azzorre. Da notare come l’Italia rimarrà vittima di una falla barica che, pur in assenza di cicloni definiti, continuerà ad alimentare forte maltempo nel nostro Paese:

Nella giornata di sabato 27 settembre, l’Anticiclone Russo-Scandinavo si porterà ancora più a Nord posizionandosi proprio su Helsinki, in Finlandia, e abbracciando tutta la Fennoscandia, oltre a Russia e Paesi Baltici, mentre l’uragano Gabrielle si avvicinerà al Portogallo. Una situazione davvero estrema perchè da una parte arriva un ciclone tropicale molto violento, dall’altra si mette in modo la prima ondata di freddo della stagione:

E infatti la prossima settimana avremo la prima ondata di freddo della stagione sull’Europa orientale, lungo il bordo dell’Anticiclone Russo-Scandinavo. In Russia e Ucraina a tratti arriverà il gelo, con qualche nevicata addirittura in pianura, ma il freddo più intenso si spingerà fino allo Stretto del Bosforo, e quindi a Istanbul. Il clima si farà improvvisamente invernale non solo in Turchia, ma anche in Romania, Bulgaria e Grecia, quindi sui Balcani. A pochi chilometri dall’Italia: basterebbe un piccolo shift verso ovest dell’inclinazione dell’anticiclone a portare questo freddo addirittura sul nostro Paese, che in ogni caso continuerà ad essere colpito da forti piogge e temporali.

Ne parliamo in modo approfondito nel nostro video meteo odierno nel canale Youtube di MeteoWeb:

Il monitoraggio meteo in diretta con tutte le mappe di satelliti, radar, fulminazioni e mappe

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: