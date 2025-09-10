Allerta Meteo Marche: codice giallo, forti temporali nelle aree interne

La Protezione civile regionale delle Marche ha diramato un’allerta meteo codice giallo, valida fino a mezzanotte, per tutta la giornata di oggi, mercoledì 10 settembre, per criticità idraulica sulle zone di allertamento 1, 2, 3 e 4 e per criticità idrogeologica da temporali, su tutto il territorio regionale. Sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporalesco, più abbondanti nel settore interno della regione. Nel corso del pomeriggio, le piogge saranno in graduale attenuazione, salvo possibili locali fenomeni nelle zone interne.

