Allerta Meteo Marche: domani piogge diffuse e temporali

La Protezione Civile regionale delle Marche ha diramato un’allerta meteo gialla per piene dei fiumi e temporali valida per tutta la giornata di domani, mercoledì 10 settembre. “Durante la prima parte della giornata, precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di temporale; nel corso del pomeriggio i fenomeni saranno sparsi, in graduale attenuazione. A fine giornata le cumulate risulteranno localmente abbondanti”, si legge nel documento di allerta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.