Allerta Meteo Marche: piogge e vento dalla notte

La Protezione Civile regionale delle Marche ha diramato un’allerta meteo gialla per temporali per la giornata di domani, mercoledì 1 ottobre, che interessa tutta la metà orientale della regione. “Dalla nottata e per la mattinata di domani, il transito di una struttura frontale fredda darà luogo, in particolare lungo la costa e la collina, a rovesci continui con locali rinforzi a rovesci intensi. Nel pomeriggio, le precipitazioni diminuiranno di intensità e durata lungo la costa e la prima collina mentre saranno più durature nelle zone collinari e montane con minore intensità. Contestualmente al transito della linea frontale la ventilazione nord orientale aumenterà di intensità lungo la costa con velocità media di vento moderato e raffiche fino a vento forte”, si legge nel bollettino di allerta.

