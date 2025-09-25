Allerta Meteo, mix esplosivo tra l’Uragano Gabrielle e l’Anticiclone Russo-Scandinavo: 10 giorni pazzeschi per Italia ed Europa!

Scenario meteorologico davvero esplosivo per i prossimi giorni in Europa, e quindi anche in Italia. L’Uragano Gabrielle, in avvicinamento dall’oceano Atlantico, si abbatterà su Spagna e Portogallo domenica 28 settembre, dopo aver colpito duramente l’arcipelago delle isole Azzorre nella giornata di domani, venerdì 26. Lunedì 29, invece, arriverà su Gibilterra incuneandosi nel Mediterraneo e alimentando nuove ondate di maltempo che nei giorni successivi raggiungeranno anche l’Italia. Intanto, l’Anticiclone Russo-Scandinavo in rinforzo sul Nord/Est dell’Europa inizia a muovere le prime masse d’aria di freddo polare, che la prossima settimana giungeranno sull’Europa da oriente.

Rispetto agli aggiornamenti di ieri, abbiamo soltanto ulteriori conferme. Poche novità, se non la traiettoria dell’ondata di freddo di inizio ottobre che non si limiterà ai Balcani ma potrebbe davvero raggiungere anche l’Italia. E significa freddo intenso, forte maltempo e nevicate fino a bassa quota. Ad inizio ottobre, come se fossimo a inizio dicembre! Continua il periodo fresco e piovoso per il nostro Paese, con maltempo senza sosta a breve, medio e lungo termine. In un contesto meteorologico davvero mozzafiato:

Tutti i dettagli con le mappe e le previsioni dettagliate, nel video di seguito:

