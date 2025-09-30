Allerta Meteo Molise: domani temperature in sensibile calo e temporali

A partire dalle prossime ore, il Molise sarà interessato da un repentino cambiamento delle condizioni meteo, caratterizzato da un crollo delle temperature e temporali. Il bollettino diramato dalla Protezione Civile regionale indica un’allerta meteo gialla sull’intero territorio per domani, mercoledì 1 ottobre. Sul Molise sono attese piogge, temperature in sensibile calo, venti forti settentrionali e mare molto mosso.

