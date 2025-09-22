Allerta Meteo Molise: piogge, temporali e crollo delle temperature

Il maltempo che in queste ore interessa alcune regioni del Nord, domani, martedì 23 settembre, ‘scivolerà’ verso sud, colpendo anche il Molise. Ad annunciare questo repentino cambio del meteo è la Protezione Civile regionale che ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla. Dalle prossime ore, dunque, sono attese piogge, anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili e significative nelle zone appenniniche occidentali. Le temperature saranno in sensibile diminuzione, i venti da deboli a moderati meridionali e il mare poco mosso.

