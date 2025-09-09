Allerta Meteo Molise: piogge, temporali e vento su tutta la regione

A partire dalle prossime ore sul Molise è atteso un repentino peggioramento del tempo. La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla per domani, mercoledì 10 settembre, sull’intero territorio. Sono attese piogge, anche a carattere di rovescio o temporale, che saranno più consistenti nelle zone occidentali della regione. Le temperature saranno in calo, i venti da moderati a forti sudoccidentali e il mare molto mosso al largo.

