Allerta Meteo, nuova forte ondata di maltempo al Nord. Poi arriva l’Anticiclone delle Azzorre: ecco perchè non sarà affatto caldo!

Non mancano sorprese e colpi di scena nell’evoluzione meteorologica di questo periodo dell’anno, mentre l’estate cede all’autunno. E’ così che, all’improvviso, all’inizio di questa settimana che doveva essere dominata in assoluto dall’Anticiclone delle Azzorre, spunta una grande novità: un nuovo peggioramento atlantico che porterà forte maltempo al Nord Italia già nelle prossime ore e in modo particolare nella giornata di domani, martedì 16 settembre.

Le Regioni più colpite dal maltempo saranno quelle del Nord/Est, e in modo particolare il Friuli Venezia Giulia esposto a rischio di fenomeni meteo estremi con la vicina Slovenia, nel pomeriggio-sera di domani mentre dopodomani, mercoledì 17 settembre, nubi sparse e qualche pioggia scivoleranno via nel corso della giornata verso il Centro/Sud, mentre l’Anticiclone delle Azzorre prenderà il sopravvento.

Previsioni Meteo: la verità sull’Anticiclone delle Azzorre in arrivo. Ecco perchè non farà affatto caldo

In tanti stanno raccontando l’arrivo dell’Anticiclone delle Azzorre dei prossimi giorni come se fosse una grande ondata di calore. Qualcuno parla addirittura (sigh!) di Anticiclone Africano, mentre in realtà è assolutamente evidente (e non ha senso ormai neanche spiegare il perchè!) che si tratti dell’Anticiclone oceanico: arriva dall’Atlantico, ha valori di pressione superiori ai 1025hPa, raggiunge i massimi di pressione a nord delle Alpi. Ma l’elemento più rilevante da segnalare, è che non sarà affatto un Anticiclone caldo. E’ vero, nelle ore diurne avremo un clima mite, con temperature di qualche grado superiori rispetto alle medie del periodo. In Piemonte ed Emilia Romagna avremo i picchi più elevati del Nord, con temperature massime fino a +30°C, mentre nelle altre Regioni del Nord le massime si fermeranno a +28/+29°C. Al Centro/Sud, le massime non andranno oltre i +31°C. Nessun eccesso di caldo, quindi: temperature miti, gradevoli, piacevoli, in un contesto di clima secco, aria limpida e tersa, ottima visibilità e bassi tassi di umidità relativa.

Ma nelle ore notturne, ormai sempre più lunghe (di giorno in giorno diminuiscono le ore di luce e aumentano quelle di buio), le temperature si abbasseranno sotto le medie del periodo, scendendo un po’ ovunque sotto i +15°C al Centro/Nord, e stabilmente sotto i +20°C anche lungo le coste del Sud: con l’Anticiclone, infatti, avremo assenza di venti e cielo stellato, le condizioni ideali per il fenomeno dell’inversione termica che innescherà grandi escursioni termiche giornaliere. In molte località d’Italia, avremo ben 15°C di differenza nel giro di poche ore, tra l’alba e il primo pomeriggio. Nel complesso però, tra il clima mite diurno e quello fresco notturno, anche nei giorni dell’Anticiclone le temperature medie rimarranno in linea con le medie stagionali (qualche grado sopra le massime, qualche grado sotto le minime).

Confermata, a lungo termine, la rottura stagionale che seguirà lo scoccare dell’Equinozio d’Autunno all’inizio della prossima settimana. Di questo, e di molto altro, parliamo nel video odierno dal nostro canale Youtube:

Il monitoraggio meteo in diretta con tutte le mappe di satelliti, radar, fulminazioni e mappe

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: