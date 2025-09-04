Allerta Meteo, nuova perturbazione sull’Italia: le regioni colpite oggi, il bollettino ESTOFEX

MeteoWeb

Allerta Meteo per forti temporali in arrivo in alcune regioni d’Italia, con rischio fenomeni intensi: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi giovedì 4 settembre 2025, alle 8 di domani 5 settembre. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per alcune parti della Francia sudorientale fino all’estremo Sud della Germania, principalmente per forti raffiche di vento e, a livello regionale, anche per pioggia eccessiva. Un livello 1 (che comprende il Nord/Ovest italiano) circonda il livello 2 per pericoli simili, ma con un livello di rischio ridotto. Inoltre, sono possibili forti piogge, grandine (isolata di grandi dimensioni) e alcuni tornado.

Inoltre, un livello 1 è stato previsto per alcune parti del Regno Unito meridionale, principalmente per un evento isolato di tornado, raffiche di vento e pioggia intensa. Livello 1 per alcune parti dell’Algeria settentrionale, principalmente per grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento intense. È possibile un evento significativo. Infine, un livello 1 è stato emesso per alcune parti dell’Europa orientale, principalmente per grandine isolata, raffiche di vento e pioggia intensa.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX descrive la situazione meteorologica in Europa tra le 8 di oggi e domani, 4 e 5 settembre. La configurazione atmosferica evolve da una fase simile all’indice NAO neutro a un blocco anticiclonico sull’Europa orientale e sulla Russia, dove le alte pressioni si rafforzano. La depressione che interessava l’Europa nordoccidentale si indebolisce e si frammenta, generando un’onda mobile che si sposta verso Nord/Est, dalla Francia orientale fino alle Alpi e alla Germania meridionale. Intanto, una sacca di aria fredda in quota si allontana dallo Ionio e raggiunge Grecia e Mar Egeo. Gran parte del continente resta sotto condizioni stabili con scarsa attività convettiva. L’area più dinamica si colloca invece tra Spagna, Svizzera, Svezia e Norvegia, lungo una fascia frontale ondulata: qui l’interazione tra depressione e contrasti termici favorisce i temporali più organizzati e intensi della giornata.

Allerta Meteo, Italia nel mirino del maltempo

Per l’Italia la situazione meteo attesa è caratterizzata da condizioni instabili soprattutto al Nord/Ovest. L’aria umida e relativamente instabile proveniente dal Mediterraneo occidentale alimenta sistemi temporaleschi in sviluppo tra la Francia sudorientale e le Alpi. Questi fenomeni, pur più intensi in territorio francese, potranno sconfinare in Piemonte, Liguria e Lombardia, dove ESTOFEX segnala un livello 1 di rischio (mappa di seguito). I principali pericoli sono piogge abbondanti, locali grandinate (anche di dimensioni medio-grandi) e forti raffiche di vento. Non si esclude del tutto la possibilità di brevi trombe d’aria, favorita dalla presenza di vento in quota ben strutturato e da basi nuvolose basse. Nel resto d’Italia prevalgono condizioni più stabili, grazie all’influenza dell’anticiclone a Est.

