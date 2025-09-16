Allerta Meteo, oggi allarme in 2 regioni: “forti temporali, rischio grandine e tornado”

Allerta Meteo oggi per “forti temporali sul Nord/Est“, in particolare in 2 regioni. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

Nel corso di martedì 16 settembre “il posizionamento della corrente a getto in quota favorirà condizioni di instabilità marcata sul nord-est“, riporta il bollettino PRETEMP. “Viene emesso un livello 1 per grandine fino a medie dimensioni, raffiche di vento e anche un possibile tornado per FVG e Slovenia, con temporali che potrebbero essere particolarmente intensi dal pomeriggio e interessare anche il Veneto orientale. Un più ampio livello 0 circonda il Triveneto per temporali più isolati e sporadici. Un ulteriore livello 0 per possibili temporali viene emesso per l’Appennino Tosco-Emiliano, dove la probabilità di eventi è però inferiore“.

La situazione meteo

“La divergenza di venti in quota collocata sul nord-est combinata all’ampia disponibilità di instabilità negli strati più bassi (CAPE fino a 2000 J/Kg sull’Adriatico settentrionale e sulle pianure del Triveneto) pone le basi per fenomeni convettivi intensi, con associata grandine anche di medie dimensioni. I temporali si svilupperanno dapprima in Slovenia dal primo pomeriggio per poi estendersi anche alle regioni del nord-est nelle ore successive“, sottolinea PRETEMP.

In particolare “sulle pianure del FVG diversi modelli simulano valori elevati di DLS e di Updraft Helicity 0-3 km, suggerendo un ambiente favorevole alla formazioni di tornado mesociclonici. Sull’Appennino il trasporto di aria umida dal Tirreno settentrionale potrebbe alimentare isolati temporali, con associate grandinate di piccole dimensioni e rovesci circoscritti“, conclude PRETEMP.

