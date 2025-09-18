Allerta Meteo, oggi bel tempo in tutta Italia “tranne in 2 regioni”

Allerta Meteo in 2 regioni per “rovesci temporaleschi per i residui effetti della precedente circolazione settentrionale debolmente fresca“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Un vasto e solido promontorio anticiclonico di origine sub-tropicale, ben strutturato a tutte le quote, favorirà crescente stabilità grazie all’avvezione di una massa d’aria assai calda e secca su gran parte del dominio di previsione“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Solo tra Calabria meridionale e Sicilia (rilievi e zone interne), sul nord Africa, e sulle coste balcaniche meridionali comprese nel dominio, non si escludono isolati e brevi rovesci temporaleschi per i residui effetti della precedente circolazione settentrionale debolmente fresca. Il livello 0 riguarda qualche sporadico episodio di forte pioggia concentrata o tromba marina sulle coste, essenzialmente quelle balcaniche“.

