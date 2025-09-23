Allerta Meteo, oggi Italia ostaggio di temporali e grandine: maltempo estremo da Nord a Sud, le regioni più a rischio

Allerta Meteo oggi 23 settembre 2025 per “probabili forti temporali in Pianura Padana e più localmente sul resto del Nord Italia e tra Lazio e Campania“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Prosegue il lento spostamento verso est della saccatura sulla Francia meridionale, che pone le basi per una marcata instabilità specialmente nelle regioni settentrionali. Un livello 2 è stato emesso sulla pianura fra Lombardia e Friuli occidentale per temporali intensi, con rovesci, grandine fino a medie dimensioni e possibili tornado“, riporta il bollettino PRETEMP. “Un più esteso livello 1 copre Emilia, Veneto, Lombardia e le Prealpi per temporali diffusi e localmente intensi con grandine fino a medie dimensioni e raffiche di vento. Si segnalano nelle prime ore della notte possibili temporali sul FVG residui dal sistema del giorno precedente“.

Un ulteriore livello 1 “è emesso per il Tirreno meridionale e le coste di Lazio e Campania per rovesci al mattino. Un livello 0 per possibile interessamento da parte degli stessi fenomeni ma con minor probabilità circonda le aree menzionate“.

Allerta Meteo per il Nord Italia

“Con il lento spostamento verso est del minimo di pressione in quota permangono condizioni favorevoli allo sviluppo di convezione“, prosegue il bollettino PRETEMP. “Dalla tarda mattinata saranno possibili temporali, con locali grandinate di piccole/medie dimensioni, a ridosso delle Prealpi e nella pianura emiliana, dove l’instabilità sarà modesta (CAPE intorno ai 1000 J/Kg)“.

Nelle ore successive “temporali più intensi (e anche nelle ore successive al limite del periodo previsionale), anche in cluster multicellulari, potranno svilupparsi nei pressi dell’asta del Po e interessare l’area compresa fra Lombardia, Basso Veneto e Friuli con un movimento prevalente verso nord-est, alimentati dalle correnti più umide dall’Adriatico. Saranno possibili anche in questo caso grandinate fino a medie dimensioni e soprattutto rovesci. Questi ultimi potrebbero essere particolarmente abbondanti fra pordenonese e trevigiano, dove alcuni modelli simulano accumuli in 24 ore localmente superiori ai 150 mm“.

“Non si esclude la formazione di tornado fra Lombardia, Bassa Emilia e Basso Veneto per via delle convergenze fra venti simulate, anche se rimane modesta la SRH 0-3km“, evidenzia PRETEMP.

Allerta Meteo per il Centro/Sud

Nella notte fra lunedì e martedì “prosegue l’avanzamento del sistema di temporali fra Tirreno ed Italia centrale verso sud-est. I temporali potranno interessare durante il mattino Lazio e Campania, specialmente a ridosso della costa con rovesci, e la Sicilia occidentale, per poi esaurirsi nel corso del pomeriggio“.

