Allerta Meteo, oggi l’Autunno inizia con alluvioni lampo: allarme ESTOFEX per l’Italia | MAPPA e BOLLETTINO

Allerta Meteo nel giorno dell’Equinozio d’Autunno, per un brusco peggioramento con maltempo estremo, in particolare in alcune regioni d’Italia: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi lunedì 22 settembre 2025, alle 8 di domani 23 settembre. In dettaglio, è stato emesso un livello 1 per alcune parti del Mediterraneo occidentale centrale per forti piogge, grandine di grandi dimensioni, forti raffiche e alcuni tornado.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX segnala sull’Europa occidentale lo sviluppo di un “cut-off low”, cioè una depressione isolata in quota, mentre un anticiclone blocca l’aria sull’Europa centro-orientale. Ciò porta aria più secca e stabile sulla maggior parte dell’Europa occidentale, centrale e sulla Scandinavia, riducendo i fenomeni temporaleschi. L’umidità di migliore qualità si sposta invece verso Nord/Est, in direzione della Russia, lungo il margine occidentale dell’anticiclone. L’area con più energia e umidità resta il Mediterraneo occidentale, dove sono attesi i principali temporali organizzati (DMC, Deep Moist Convection).

Allerta Meteo, l’area Livello 1 e le previsioni per l’Italia

Il bollettino ESTOFEX riporta un Livello 1 per il Mediterraneo centro-occidentale, inclusa parte dell’Italia. La situazione è dominata da una depressione in quota (“cut-off low”) che, avanzando dalla Francia, attiva un flusso ciclonico da Sud/Ovest sopra un mare instabile e molto umido. L’energia disponibile per i temporali (MUCAPE) raggiunge valori elevati, fino a 3000 J/kg a Sud della Sardegna, favorendo fenomeni intensi. Il vento in quota mostra una moderata divergenza, sufficiente a sostenere lo sviluppo di celle temporalesche organizzate, seppur con shear limitato nei bassi strati.

Per l’Italia, le aree più a rischio sono le coste occidentali e il Nord (Lombardia e Piemonte). Sulle coste tirreniche sono possibili piogge torrenziali con “training” temporalesco (celle che si susseguono sugli stessi settori), causando alluvioni lampo e accumuli localmente fino a 100-200 mm in poche ore, con forti contrasti nelle precipitazioni. Episodi isolati di trombe d’aria non sono esclusi. Anche in Lombardia e Piemonte potranno verificarsi temporali autorigeneranti con accumuli simili.

In mare aperto e vicino alle coste non si escludono grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e piogge violente. L’incertezza sulla localizzazione precisa dei fenomeni impedisce un’allerta di livello superiore, ma il rischio rimane significativo, evidenzia ESTOFEX.

