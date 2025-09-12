Allerta Meteo: oggi pomeriggio rischio temporali e grandine, ecco dove

Allerta Meteo per il rischio di temporali pomeridiani oggi, venerdì 12 settembre 2025, con forti piogge e grandine. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Nelle prime ore della notte su Venerdì sono previsti alcuni fenomeni localmente temporaleschi in prossimità delle coste friulane e del Venezia Giulia, in risalita locale verso le aree interne di Friuli e Veneto. I fenomeni nasceranno lungo un boundary tra un vento più secco da sudovest in uscita dall’appennino romagnolo e venti freschi da nordest a ridosso delle Prealpi“, si legge nel bollettino PRETEMP valido per l’intera giornata odierna. “La giornata trascorrerà poi senza fenomeni temporaleschi di rilievo, se si eccettuano alcuni temporali in sviluppo sulle Alpi al pomeriggio, legati alla presenza di aria fresca alle quote superiori in direzione dei versanti nordalpini e all’interazione di un flusso umido da OSO a 700 hPa debolmente ciclonico con la catena stessa . Un livello 0 è stato emesso per locali forti piogge e qualche chicco di grandine di piccole dimensioni, forse nel pomeriggio sulle Alpi/Prealpi“.

Allerta Meteo aree Livello 0

Nella notte “rovesci e deboli temporali in forma isolata al nordest, senza escludere trombe marine tra coste friulane e Istria, a causa dell’influsso di una vecchia circolazione ciclonica in allontanamento verso est. L’ambiente sarà reso umido dalla presenza di un piccolo e orografico minimo alla mesoscala, che avvetterà corrente meridionali in grado di alzare il CAPE 0-3 km fino a 200 j/Kg“, spiega PRETEMP. “Questo schema potrebbe ripetersi al pomeriggio, quando a causa dell’insolazione potrebbero nascere temporali sparsi un po’ dappertutto lungo le Alpi centro orientali, seppur con la convergenza spostata a ridosso di Alpi e Prealpi e correnti SE con NE. In tal frangente è simulata un’area di maggiore PWAT (35-40 mm) in corrispondenza delle Prealpi pordenonesi e le Dolomiti e un CAPE in locale aumento fino a 1000 J/Kg“.

“Gli shear saranno scarsi a bassa quota (LLS <5 m/s), ma nel complesso moderati in intensità (DLS circa 20 m/s), motivo per cui non è da escludersi il verificarsi di un temporale localmente più intenso a multicella con forti piogge e piccola grandine nel limite di un livello 0. Più a ovest in serata aumenteranno i flussi umidi a media quota, per l’instaurarsi di un regime prefrontale legato all’avvicinarsi di una nuova saccatura dalla Francia. Non sono esclusi dei nuclei temporaleschi isolati/mesolinee tra Lago Maggiore e Canton Ticino e nelle 5 Terre, con alcuni scrosci di pioggia e fulmini“, conclude PRETEMP.

