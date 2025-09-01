Allerta Meteo, oggi settembre inizia con “rischio allagamenti e esondazioni”: ecco le regioni più colpite

MeteoWeb

Una “nuova intensa perturbazione in arrivo da Ovest che sta portando temporali su Spagna e Francia“, nella giornata di oggi 1° settembre 2025 “interesserà il nord ovest italiano“: è quanto riportano gli esperti di ZenaStormChaser che nell’outlook relativo alla giornata odierna hanno evidenziato la situazione meteo attesa e i fenomeni estremi previsi nelle prossime ore. In dettaglio: “L’aumento della ventilazione in quota dai quadranti sud occidentali, unita ad un netto incremento di quella al suolo, che spirerà da sud est, porterà un aumento dello shear (variazione di intensità e direzione del vento con la quota) e anche del cape (energia disponibile per i temporali)“. “Si toccheranno valori attorno ai 2600J/kg sul mar Ligure mentre in pianura i valori non dovrebbero superare i 1000J/Kg, soprattutto dove si instaurerà il canale di risalita dei nuclei temporaleschi, grazie alla convergenza tra il sud est in risalita dalla Liguria il nord in discesa dai fenomeni che interesseranno l’ovest Piemonte e un blando est presente sulla Lombardia orientale“, sottolinea l’outlook.

Allerta Meteo per Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta

“Primi rovesci già al mattino sui settori occidentali del Piemonte e della Valle d’Aosta che contribuiranno a innescare una corrente settentrionale che andrà a convergere sul basso Piemonte con il sud est in risalita dal mar Ligure. Dal pomeriggio si formerà un intenso sistema temporalesco orografico tra savonese, genovese occidentale e alessandrino, con accumuli superiori ai 100mm e annesso rischio di allagamenti e esondazioni“, sottolinea l’outlook di ZenaStormChaser.

“Il temporale risulterà molto intenso grazie ai valori di cape portati dal vento di scirocco fino a 2600J/Kg che lo alimenteranno. La convergenza tra nord, sud est e est lungo il livello 2 e 3 padano creerà un corridoio ideale per la risalita di nuclei temporaleschi che potranno evolvere tranquillamente in supercelle. La grandine sarà favorita nelle basse pianure con chicchi fino a 3-5cm di diametro, rischio che andrà scemando sempre di più salendo verso nord, dove i chicchi dovrebbero risultare di dimensioni più contenute. Possibili nuovi accumuli consistenti tra lecchese e bergamasco. Qualche fenomeno verso tarda sera potrà sconfinare sin su piacentino e parmense partendo dall’Appennino ligure di levante“, conclude il bollettino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: