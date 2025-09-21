Allerta Meteo Piemonte: al via peggioramento dal pomeriggio, “temporali e piogge molto forti”

Allerta meteo gialla in Piemonte “per rischio idrogeologico sui settori nordoccidentali e orientali (zone A, B, C ,D ,I , L, G, H). Da oggi pomeriggio aumento dell’instabilità, con temporali associati a piogge anche molto forti che si concentreranno soprattutto nelle valli di Lanzo e del Canavese. Dalla serata e nella prossima notte piogge localmente molto forti interesseranno le valli dal Torinese al VCO e la zona dei laghi; temporali forti possibili al confine con la Liguria ed in estensione alle pianure orientali“: è quanto si legge nel bollettino di allerta meteo pubblicato ieri da Arpa Piemonte.

Il bollettino di vigilanza rimarca: “Oggi pomeriggio aumento dell’instabilità, con temporali associati a piogge anche molto forti che si concentreranno soprattutto nelle valli di Lanzo e del Canavese. Dalla serata e nella prossima notte piogge anche molto forti interesseranno le valli dal Torinese al VCO e la zona dei laghi; temporali forti possibili anche al confine con la Liguria e sulle pianure orientali. Domani pomeriggio possibili temporali forti a nord-est. Martedì ancora instabile“.

Allerta Meteo in Piemonte, i bollettini

