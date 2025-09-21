Allerta Meteo Piemonte: “attenzione oggi pomeriggio dal Torinese al VCO”

Allerta meteo gialla in Piemonte per rischio idrogeologico a partire dal pomeriggio di oggi “nelle aree montane dal Torinese al VCO dove sono previste piogge localmente forti anche a carattere di rovescio persistente o temporale“: è quanto si legge nel bollettino di allerta meteo pubblicato ieri da Arpa Piemonte. Fino a metà giornata oggi non sono attesi fenomeni significativi. Dal pomeriggio sono previste piogge localmente forti dalle aree montane dal Torinese al VCO, anche a carattere di rovescio persistente o temporale, riporta il bollettino di vigilanza. L’instabilità proseguirà lunedì e si concentrerà in particolare nella zona tra Biellese, VCO e zona dei laghi: su queste zone saranno possibili piogge molto forti, anche a carattere di temporale persistente o locale nubifragio

Oggi “atteso un graduale peggioramento a causa dell’avvicinamento di una saccatura atlantica da ovest, che porterà primi rovesci isolati dal mattino sulle vallate nordoccidentali. Nel pomeriggio le piogge si intensificheranno e si estenderanno alle zone di pianura e collina adiacenti, risultando forti sulle vallate del Torinese“, si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa Piemonte. Da stasera “le precipitazioni si concentreranno ulteriormente andando a interessare in particolare Biellese, VCO e zona dei laghi con piogge molto forti e temporali persistenti. Lunedì pomeriggio le zone occidentali e meridionali della regione vedranno una pausa più asciutta, mentre martedì si prospetta ancora instabile“.

Allerta Meteo in Piemonte, i bollettini

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.