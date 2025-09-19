Allerta Meteo Piemonte: dal caldo settembrino al maltempo autunnale. Focus prossimi giorni

Si chiude un venerdì tipico di fine estate in Piemonte con temperature massime diffusamente tra 27–29°C in pianura e punte di 20°C intorno ai 2.000 metri in montagna, complice uno zero termico attestato intorno ai 4.500 metri.

Dalle prime ore di domenica 21 settembre è atteso un generale aumento della nuvolosità per l’avvicinamento di un’ampia area di bassa pressione dal Nord Europa . Possibili rovesci e temporali su Alpi e settori pedemontani , con estensione in serata alle pianure a nord del Po .

Lunedì–martedì: perturbazione atlantica, piogge diffuse e calo termico

Tra lunedì e martedì transiterà un’intensa perturbazione atlantica con precipitazioni diffuse e localmente intense, in particolare su Ovest e Nord Piemonte. Sugli Alpi e Prealpi nord-occidentali possibili accumuli complessivi anche oltre 100 mm.

Contestualmente, è previsto un sensibile calo delle temperature su valori pienamente autunnali, a tratti anche sotto le medie del periodo. La quota neve scenderà rapidamente verso i 2.500 metri.