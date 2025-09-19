Allerta Meteo Piemonte: dal caldo settembrino al maltempo autunnale. Focus prossimi giorni

Si chiude un venerdì tipico di fine estate in Piemonte con temperature massime diffusamente tra 27–29°C in pianura e punte di 20°C intorno ai 2.000 metri in montagna, complice uno zero termico attestato intorno ai 4.500 metri.
Sabato ancora stabile e pienamente estivo
L’anticiclone subtropicale, seppur in graduale indebolimento, garantirà un sabato stabile con valori in ulteriore lieve aumento: in pianura attese massime 28–30°C. Cielo in prevalenza poco nuvoloso, con velature e locali addensamenti dal pomeriggio-sera a ridosso dei rilievi alpini.
Domenica 21 settembre: nuvolosità in aumento e primi rovesci
Dalle prime ore di domenica 21 settembre è atteso un generale aumento della nuvolosità per l’avvicinamento di un’ampia area di bassa pressione dal Nord Europa. Possibili rovesci e temporali su Alpi e settori pedemontani, con estensione in serata alle pianure a nord del Po.
Lunedì–martedì: perturbazione atlantica, piogge diffuse e calo termico
Tra lunedì e martedì transiterà un’intensa perturbazione atlantica con precipitazioni diffuse e localmente intense, in particolare su Ovest e Nord Piemonte. Sugli Alpi e Prealpi nord-occidentali possibili accumuli complessivi anche oltre 100 mm.
Contestualmente, è previsto un sensibile calo delle temperature su valori pienamente autunnali, a tratti anche sotto le medie del periodo. La quota neve scenderà rapidamente verso i 2.500 metri.
In sintesi
- Fino a sabato: contesto stabile e caldo (massime 28–30°C in pianura).
- Domenica: nubi in aumento, primi rovesci su Alpi e pedemontane, in estensione serale alle pianure a nord del Po.
- Lunedì–martedì: perturbazione atlantica, piogge diffuse (localmente oltre 100 mm) e calo termico; quota neve verso 2.500 m.
