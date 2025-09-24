Allerta Meteo Piemonte: doppio peggioramento in arrivo

Allerta meteo gialla in Piemonte “per rischio idrogeologico su pianure, zone pedemontane del torinese ed al confine con la Liguria (zone C, G, I, L ed M) con locali allagamenti, fulminazioni ed isolati fenomeni di versante. Condizioni perturbate per il pomeriggio odierno, con rovesci e temporali più probabili sui settori di pianura fino a sera. Quota neve sui 1800-1900 m. Domani, dopo una pausa nella mattinata riprenderanno piogge e temporali sui rilievi e sul settore occidentale in intensificazione in serata“: è quanto si legge nel bollettino di allerta meteo pubblicato oggi 24 settembre 2025 da Arpa Piemonte.

“La persistenza del minimo depressionario sul nord Italia mantiene condizioni perturbate per il pomeriggio odierno, con rovesci e temporali più probabili sui settori di pianura fino a sera“, si legge nel bollettino di vigilanza. “Domani, dopo una pausa nella mattinata riprenderanno piogge e temporali sui rilievi e sul settore occidentale in intensificazione in serata. Venerdì maltempo al nord“.

Allerta Meteo in Piemonte, i bollettini

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.