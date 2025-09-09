Allerta Meteo Piemonte, forti temporali dal pomeriggio: le zone più colpite

Arpa Piemonte ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico sul nord Piemonte. “A partire dal pomeriggio odierno sono attesi rovesci e temporali localmente forti o molto forti, con fenomeni più intensi soprattutto dalla tarda serata. Un miglioramento è atteso dal tardo pomeriggio di domani, con ultimi temporali localmente forti che potrebbero attivarsi tra Langhe e Roero”, si legge nel bollettino di allerta.

“Fase perturbata in accentuazione a partire dal pomeriggio odierno e soprattutto dalla tarda serata e nella prima parte della giornata di domani, con rovesci e temporali localmente forti o molto forti. Un miglioramento è atteso dal tardo pomeriggio di domani a partire da ovest, con ultimi temporali post-frontali localmente forti che potrebbero attivarsi tra Langhe e Roero per poi transitare verso est ed esaurirsi nella notte”, viene precisato.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.