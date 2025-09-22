Allerta Meteo Piemonte: nuovi forti temporali in arrivo, le zone più colpite oggi e domani

Nuova allerta meteo diramata da Arpa Piemonte: i bollettini e tutti i dettagli sulla nuova ondata di maltempo in arrivo

Allerta meteo gialla in Piemonteper rischio idrogeologico e idraulico. Oggi pomeriggio e questa sera sono previsti temporali sulla zona pedemontana dal Torinese al VCO e sulla zona dei laghi, anche forti nelle zone nordorientali. Domani saranno possibili rovesci e temporali intermittenti sulle zone occidentali, con valori localmente anche forti“: è quanto si legge nel bollettino di allerta meteo pubblicato oggi 22 settembre 2025 da Arpa Piemonte.

Il bollettino di vigilanza rimarca: “Oggi pomeriggio e questa sera sono previsti temporali sulla zona pedemontana dal Torinese al VCO e sulla zona dei laghi. Nelle zone nordorientali i temporali potranno essere anche forti. Domani saranno possibili rovesci e temporali intermittenti sulle zone occidentali, con valori localmente anche forti. Mercoledì ancora instabilità diffusa su gran parte della regione, con rovesci e temporali intermittenti“.

Allerta Meteo in Piemonte, i bollettini

