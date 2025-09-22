Allerta Meteo Piemonte: nuovi forti temporali in arrivo, le zone più colpite oggi e domani

Allerta meteo gialla in Piemonte “per rischio idrogeologico e idraulico. Oggi pomeriggio e questa sera sono previsti temporali sulla zona pedemontana dal Torinese al VCO e sulla zona dei laghi, anche forti nelle zone nordorientali. Domani saranno possibili rovesci e temporali intermittenti sulle zone occidentali, con valori localmente anche forti“: è quanto si legge nel bollettino di allerta meteo pubblicato oggi 22 settembre 2025 da Arpa Piemonte.

Il bollettino di vigilanza rimarca: “Oggi pomeriggio e questa sera sono previsti temporali sulla zona pedemontana dal Torinese al VCO e sulla zona dei laghi. Nelle zone nordorientali i temporali potranno essere anche forti. Domani saranno possibili rovesci e temporali intermittenti sulle zone occidentali, con valori localmente anche forti. Mercoledì ancora instabilità diffusa su gran parte della regione, con rovesci e temporali intermittenti“.

Allerta Meteo in Piemonte, i bollettini

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

