Allerta Meteo Piemonte, peggioramento nelle prossime ore: “attese piogge molto forti”, ecco dove

Allerta meteo gialla in Piemonte per rischio idrogeologico “con esclusione delle zone sudoccidentali: saranno possibili locali allagamenti, cadute alberi e isolati fenomeni di versante. Sono attese piogge diffuse, molto forti sul settore appenninico e sul Verbano, forti sul Piemonte orientale e nordoccidentale, deboli o moderate altrove. Miglioramento domani mattina, con instabilità pomeridiana sul settore nord“: è quanto si legge nel bollettino di allerta meteo pubblicato oggi 31 agosto 2025 da Arpa Piemonte.

“Oggi il Piemonte sarà interessato dall’avvicinamento e dal successivo transito di una saccatura che convoglierà flussi umidi da sudovest in quota, unitamente ad aria fresca instabile e a una convergenza nei bassi strati atmosferici“, si legge nel bollettino di vigilanza. “Pertanto sono attese piogge diffuse, molto forti sul settore appenninico e sul Verbano, forti sul Piemonte orientale e nordoccidentale, deboli o moderate altrove. Miglioramento domani, con instabilità pomeridiana sul settore nord“.

Allerta Meteo in Piemonte, i bollettini

