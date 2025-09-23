Allerta Meteo Piemonte: temporali “molto forti” in arrivo, situazione critica in alcune zone

Allerta meteo gialla in Piemonte “per rischio idrogeologico su zone di pianura, alessandrino, astigiano e settori alpini nordoccidentali (zone B,C, G, I ed L): locali allagamenti ed isolati fenomeni di versante. Oggi rovesci e temporali più probabili a nord del Po. Dalla notte innesco di temporali a ridosso dei rilievi occidentali con fenomeni anche forti o molto forti, in estensione verso nord-est fino alla mattinata; domani pomeriggio temporali moderati o forti più probabili sui rilievi sudoccidentali e sulle pianure“: è quanto si legge nel bollettino di allerta meteo pubblicato oggi 23 settembre 2025 da Arpa Piemonte.

Il bollettino di vigilanza rimarca: “Oggi rovesci e temporali più probabili a nord del Po. Dalla notte innesco di temporali a ridosso dei rilievi occidentali con fenomeni anche forti o molto forti, in estensione verso nord-est fino alla mattinata; domani pomeriggio temporali moderati o forti più probabili sui rilievi sudoccidentali e sulle pianure. Giovedì pomeriggio nuovo passaggio perturbato con i fenomeni più rilevanti a ridosso dei rilievi. Quota neve in calo, localmente sotto i 2000 m“.

Allerta Meteo in Piemonte, i bollettini

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.