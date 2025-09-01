Allerta Meteo Protezione Civile, in arrivo temporali da Nord a Sud: allarme arancione in due regioni

MeteoWeb

Una saccatura di origine nord-atlantica, in fase di approfondimento verso il Mediterraneo occidentale, determina un flusso di correnti caldo-umide sulle regioni settentrionali, innescando una fase di maltempo che si estenderà domani a parte delle regioni tirreniche peninsulari, con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco e localmente intense. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, lunedì 1 settembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, in estensione dal primo mattino di domani, martedì 2 settembre, a Lazio meridionale e Campania, specie sulle aree costiere. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, martedì 2 settembre, allerta arancione su settori di Veneto e Lombardia; allerta gialla sull’intero territorio di Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano, Veneto, Emilia-Romagna e su parte di Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio, Molise e Campania.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per l’1 settembre 2025

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte orientale, Lombardia occidentale e settentrionale, Trentino, Veneto centrale, Liguria di Levante, settori appenninici emiliani e Alta Toscana, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati su Piemonte orientale, Veneto centrale, Liguria di Levante e Alta Toscana;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, resto di Piemonte, Lombardia e Liguria, Alto Adige, Veneto settentrionale, Friuli Venezia Giulia, Toscana centrale tirrenica e Sardegna occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile aumento sulla Sardegna e in locale sensibile diminuzione sul Nord-Ovest; valori massimi localmente elevati su Sardegna e Sicilia.

Venti: tendenti a forti meridionali sui settori tirrenici settentrionali e sulla Sardegna, dove tenderanno a ruotare da nord-ovest nel corso del pomeriggio.

Mari: tendenti a molto mossi il Mar Ligure, il Mar di Sardegna ed il Tirreno centrale settore ovest e settentrionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 2 settembre 2025

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte settentrionale, Lombardia, resto Triveneto, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, settori occidentali di Abruzzo e Molise, Campania, Sicilia occidentale, settentrionale e nord-orientale e in serata sui settori tirrenici di Basilicata e Calabria, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su Lombardia orientale, resto Triveneto, Liguria di Levante, Toscana centro-settentrionale, Lazio meridionale, Molise occidentale e Campania.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile diminuzione su Sardegna, Emilia-Romagna e Triveneto, in locale sensibile aumento su Puglia centro-meridionale e settori ionici di Basilicata, Calabria e Sicilia, dove si avranno valori localmente elevati.

Venti: localmente forti occidentali su Sardegna settentrionale e settori tirrenici e appenninici centro-settentrionali.

Mari: da molto mosso ad agitato il Mar Ligure; molto mossi il Mar di Sardegna e il Tirreno centrale; tendente a molto mosso il Canale di Sardegna.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 3 settembre 2025

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: localmente molto mossi il Mar Ligure, il Mar di Sardegna ed il Tirreno centro-meridionale; tutti in attenuazione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: