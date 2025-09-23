Allerta Meteo Protezione Civile, piogge e temporali persistono sull’Italia: allarme arancione in una regione

Un’ampia depressione posizionata tra la Francia e le nostre regioni del Nord-Ovest continua a portare masse d’aria umida e instabile sull’Italia, causando tempo perturbato su buona parte del territorio anche per la giornata di domani. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diramato nella giornata di ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, mercoledì 24 settembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Lazio e Campania, in estensione sulla Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 24 settembre, allerta arancione su alcuni settori del Veneto. Valutata, inoltre, allerta gialla su ampi settori di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, sulla Provincia Autonoma di Bolzano, sui settori centro-meridionali della Toscana, su gran parte di Abruzzo, Campania, Calabria e Sardegna, parte della Basilicata e sull’intero territorio di Umbria, Lazio, Molise e Sicilia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 23 settembre 2025

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Lombardia settentrionale, Lazio settentrionale ed occidentale, Umbria occidentale e Toscana centro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati su Veneto e Friuli Venezia Giulia;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Centro-Nord e su Campania, Sardegna e Sicilia occidentale e settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile diminuzione sulle regioni centrali e Campania.

Venti: localmente forti meridionali su Sicilia occidentale e coste tirreniche, tendenti a forti settentrionali sulla Sardegna occidentale.

Mari: tendente a molto mosso il Mar di Sardegna.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 24 settembre 2025

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Triveneto, Umbria, Lazio e Campania, con quantitativi cumulati generalmente moderati, puntualmente elevati sul Friuli Venezia Giulia;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Piemonte orientale, Marche, settori interni di Abruzzo e Molise, settori tirrenici di Basilicata e Calabria e sulla Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Centro-Nord, su Puglia settentrionale e sul resto della Calabria, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in generale diminuzione, localmente sensibile al Centro-Nord.

Venti: forti nord-occidentali sulla Sardegna, tendenti a forti occidentali sulle coste di Toscana, Lazio, Campania e sui settori appenninici centro-settentrionali.

Mari: molto mossi il Mar Ligure, il Mar di Sardegna e dal pomeriggio il Tirreno centro-settentrionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 25 settembre 2025

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle regioni settentrionali, ad eccezione della Romagna, e su alta Toscana, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in generale e sensibile diminuzione.

Venti: localmente forti occidentali su Sardegna, Toscana, Lazio e sui settori appenninici centro-settentrionali, in attenuazione pomeridiana.

Mari: molto mossi il Mar Ligure, il Mar di Sardegna e il Tirreno centro-settentrionale, con moto ondoso in progressiva attenuazione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: