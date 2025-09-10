Allerta Meteo Puglia: imminente peggioramento tra sera e giovedì mattina con rovesci e temporali

La Puglia si prepara a un passaggio di maltempo tra la tarda serata di mercoledì e la mattina di giovedì, con rovesci e temporali locali seguiti da un rapido ritorno a condizioni più stabili e soleggiate nel fine settimana. Il contesto vede un fronte atlantico in transito da ovest verso sud-est: i fenomeni più intensi resteranno sul versante tirrenico e a ridosso dell’Appennino, mentre sulla nostra regione l’attività sarà più discontinua e generalmente moderata, specie su Daunia, Gargano e Tavoliere.

Mercoledì: nubi in aumento, prime piogge nella notte

Dal pomeriggio-sera si osserverà un aumento della nuvolosità da ovest. Tra la tarda serata e la notte, rovesci sparsi sono attesi su Tavoliere, Murge e Barese: precipitazioni per lo più deboli o localmente moderate, a carattere irregolare. I nuclei più organizzati tenderanno a rimanere oltre l’Appennino, con scarsi sconfinamenti sul versante adriatico.

Giovedì mattina: coinvolgimento del Salento, poi miglioramento

Con lo scorrimento del fronte verso sud-est, il Salento (in particolare Brindisino e Leccese) risulterà più esposto: possibili rovesci o temporali locali, anche a tratti intensi ma di rapida evoluzione. Dalla tarda mattina/pomeriggio si affermerà un miglioramento da nord, con schiarite via via più ampie in risalita verso sud.

Venti e temperature

Venti : rotazione a Maestrale/Tramontana (NW) lungo l’Adriatico con rinforzi temporanei al passaggio del fronte; correnti occidentali sull’area ionica.

: rotazione a lungo l’Adriatico con al passaggio del fronte; sull’area ionica. Temperature: valori in linea con le medie del periodo; lieve flessione durante la fase instabile, poi nuovo allineamento stagionale.

Weekend: pausa stabile e contesto tardo-estivo

Tra venerdì e domenica lo scenario sarà più tranquillo e in prevalenza soleggiato. Non si esclude una variabilità diurna nelle ore più calde, ma senza segnali di peggioramenti organizzati. Termiche gradevoli, aria più limpida grazie alla ventilazione settentrionale.

