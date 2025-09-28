Allerta Meteo Puglia: ondata di freddo dai Balcani, crollo termico fino a -10°C e venti forti in arrivo

Dopo le recenti giornate dal sapore tardo estivo, la Puglia si prepara a un brusco cambio di scenario. A metà della prossima settimana, l’arrivo di correnti fredde dai Balcani, spinte da nord-est, segnerà un repentino crollo delle temperature.
Temperature sotto la media fino a 10°C
Le previsioni indicano un calo termico deciso, con valori che potranno scendere di 9-10°C sotto la media stagionale. Le massime si avvicineranno a quelle tipiche del tardo autunno, un cambiamento netto dopo le ultime settimane caratterizzate ancora da clima estivo.
Instabilità e piogge diffuse
L’afflusso di aria fredda sarà accompagnato da instabilità atmosferica. Sono attese piogge sparse e rovesci su gran parte della regione, con fenomeni più frequenti lungo il versante adriatico e nelle aree interne. Non si escludono episodi localmente intensi.
Venti forti e mare agitato
Il nuovo scenario meteo sarà accompagnato da venti settentrionali sostenuti, capaci di accentuare la sensazione di freddo e di rendere il mare particolarmente agitato. Possibili disagi per i collegamenti marittimi e condizioni difficili lungo le coste esposte.
Dalla tarda estate al tardo autunno
Nel giro di pochi giorni la Puglia passerà da un clima quasi estivo a un contesto da autunno avanzato. Un salto di stagione che conferma l’elevata variabilità del periodo, tipica della transizione tra fine settembre e inizio ottobre.
