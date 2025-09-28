Allerta Meteo Puglia: ondata di freddo dai Balcani, crollo termico fino a -10°C e venti forti in arrivo

Dopo le recenti giornate dal sapore tardo estivo, la Puglia si prepara a un brusco cambio di scenario. A metà della prossima settimana, l’arrivo di correnti fredde dai Balcani, spinte da nord-est, segnerà un repentino crollo delle temperature.

Instabilità e piogge diffuse

L’afflusso di aria fredda sarà accompagnato da instabilità atmosferica. Sono attese piogge sparse e rovesci su gran parte della regione, con fenomeni più frequenti lungo il versante adriatico e nelle aree interne. Non si escludono episodi localmente intensi.