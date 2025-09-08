Allerta Meteo, “saccatura atlantica in avvicinamento”: ecco le prime regioni colpite oggi

Allerta Meteo per “l’arrivo di qualche acquazzone o temporale nella seconda parte della giornata“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

Nella giornata di oggi, lunedì 8 settembre, “la tenuta di un campo di alta pressione di matrice subtropicale garantirà condizioni di tempo stabile su gran parte del dominio previsionale, con alternanza di schiarite e annuvolamenti ma senza fenomeni associati. Soltanto sulle Alpi occidentali si segnala l’arrivo di qualche acquazzone o temporale nella seconda parte della giornata, a causa di un flusso più umido ed instabile da sud-ovest legato al graduale avvicinamento di una saccatura atlantica“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: