Allerta Meteo, sarà un sabato di forte maltempo in alcune regioni: pioggia e grandine in arrivo | MAPPA e BOLLETTINO

Allerta Meteo oggi sabato 13 settembre in alcune regioni per forti temporali forti con grandine, oltre a fenomeni vorticosi e raffiche di vento lineari. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

Nella prima parte della giornata di oggi, sabato 13 settembre 2025, “la presenza di umidità nei medio bassi strati e un debole forzante sinottica produrranno convezione poco organizzata principalmente sui settori centro-orientali alpini e Alto Adriatico compatibile con un livello di pericolosità 0 per temporali isolati non forti“, si legge nel bollettino PRETEMP.

Dalle ore centrali, “l’ulteriore approfondimento di una saccatura nord-atlantica e il transito del suo asse sui settori settentrionali del dominio causeranno avvezione di aria relativamente fredda e vorticità ciclonica in presenza di un corposo flusso umido nei medio-bassi strati. È prevista convezione organizzata in prossimità delle coste provenzali in successivo movimento verso Corsica, Liguria e Toscana sostenuta da intensa ventilazione in media troposfera. Temporali forti con grandine di medio-piccole dimensioni compatibili con un livello di pericolosità 1, oltre a fenomeni vorticosi, sono previsti sulle coste provenzali, mentre fenomeni meno intensi riguarderanno le altre zone citate“.

Dalla tarda serata, “verso la fine dell’intervallo previsionale, in concomitanza con il transito dell’asse di saccatura, è prevista convezione diffusa dal Pavese al Friuli Venezia Giulia in Pianura e sulla fascia prealpina, con un livello di pericolosità 1 principalmente per piogge intense e grandine di medio-piccole dimensioni, mentre un livello 0 è sufficiente per possibili raffiche di vento lineari moderate“.

La situazione meteo

Livello 1 Provenza

Dalle ore centrali della giornata, sottolinea PRETEMP, “l’approfondimento della saccatura sull’Europa Sud-Occidentale porterà un flusso mite e umido da sud-ovest dal Golfo del Leone verso le coste provenzali e Mar Ligure con aumento di MLCAPE verso 1000-1200 J/kg in presenza di un buon DLS > 15 m/s. Si prevede uno storm mode multicellulare con probabilità di organizzazione in MCS che potrà marginalmente interessare le coste provenzali. Gli odografi presentano uno spiccato veering nei bassi strati ed LCL molto bassi, per cui si prevedono fenomeni vorticosi prevalentemente in mare, ma non è da escludere qualche sconfinamento sulla costa. Fenomeni meno organizzati interesseranno Corsica, Liguria e Toscana (livello 0)“.

Livello 1 Nord Italia

“Il transito zonale dell’asse di saccatura aumenterà l’instabilità verso la tarda serata anche sul Nord Italia, dove nei bassi strati sarà presente una linea di convergenza tra flussi da sud-ovest entranti dal Tirreno e flussi umidi in ingresso dall’Adriatico. I valori di energia potenziale disponibile si manterranno comunque intorno ai 1000 J/kg di massimo su Veneto e FVG, inferiori a 800 J/kg verso la Lombardia“, riporta il bollettino. “La convezione sarà tuttavia sostenuta dall’intensa ventilazione in quota con DLS tra 15-20 m/s. Lo scenario previsto è compatibile con un livello di pericolosità 1 per piogge intense e grandine di medio-piccole dimensioni con marginale probabilità di raffiche di vento lineari localmente moderate (livello 0)“, conclude PRETEMP.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: