Allerta Meteo Sardegna: maltempo in arrivo con piogge e temporali tra 9 e 10 settembre

La Sardegna è alla vigilia di un netto cambio di scenario: dopo giorni dominati da aria caldo-umida subtropicale, sta per affacciarsi una saccatura atlantica capace di riattivare instabilità diffusa. Tra martedì 9 e mercoledì 10 settembre è atteso il passaggio di un fronte freddo con rovesci e temporali, più intensi sui settori esposti a ovest e al Centro-Nord dell’isola.

Martedì 9 settembre: ancora caldo, primi segnali di peggioramento

Nella prima parte della giornata persisterà un contesto piuttosto caldo e umido con nubi alte e stratificate. Dal pomeriggio potranno attivarsi rovesci localizzati e temporali su aree interne meridionali e settori orientali, innescati dal calo dei geopotenziali in quota e da linee di confluenza nei bassi strati.

Mercoledì 10 settembre: passaggio del fronte freddo e fase più attiva

Tra la tarda sera di martedì e la giornata di mercoledì 10 il transito del fronte associato al minimo in approfondimento tra Baleari e Mediterraneo occidentale potrà generare temporali diffusi e rovesci intensi. I fenomeni più significativi sono probabili sui settori centro-settentrionali e lungo le coste occidentali, con possibili raffiche di vento e locali accumuli abbondanti.

Contesto sinottico: saccatura atlantica, getto subtropicale e minimo barico

Un’ondulazione più marcata del flusso atlantico proietta il proprio cavo d’onda fino al Nord Africa. Sul Mar delle Baleari si struttura un’area baroclina con forte gradiente termico: a ovest correnti fredde e instabili, a est aria caldo-umida subtropicale richiamata da venti meridionali. In quota, il ramo ascendente della saccatura convoglia una corrente a getto subtropicale che favorisce ciclogenesi e avanzamento del sistema frontale verso est/nord-est.

Impatti e criticità: cosa aspettarsi

Rovesci e temporali localmente forti, con accumuli più probabili sui settori occidentali e Centro-Nord dell’isola.

localmente forti, con più probabili sui e dell’isola. Venti in rinforzo nei passaggi più attivi, con possibili raffiche sulle coste esposte.

in rinforzo nei passaggi più attivi, con possibili sulle coste esposte. Non si escludono criticità idrogeologiche puntuali in caso di celle autorigeneranti.

Tendenza successiva

Conclusa la fase più intensa, la traiettoria del minimo depressionario potrà modulare la coda dell’instabilità. La tendenza a scala sinottica indica un possibile coinvolgimento di gran parte dell’Italia a metà settimana, con nuovi passaggi perturbati in risalita dal Mediterraneo occidentale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.