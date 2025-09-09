Allerta Meteo Sardegna: piogge e temporali in arrivo

Piogge e temporali in arrivo in gran parte della Sardegna. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo di codice giallo (criticità ordinaria) a partire dalle ore 14 di oggi, martedì 9 settembre, e sino alle 18 di mercoledì 10 settembre. In particolare, è stata emessa allerta gialla per rischio idrogeologico sulle aree del Sulcis Iglesiente, Campidano e Gallura. Allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali sulle aree di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro. Allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali sull’area di Flumendosa Flumineddu.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.