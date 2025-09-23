Allerta Meteo Sardegna: rischio temporali fino a mezzanotte

Nuova allerta meteo in Sardegna per il pomeriggio-sera di oggi, martedì 23 settembre. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso a partire dalle ore 14:00 del 23 settembre e sino alle 23:59 dello stesso giorno un avviso di allerta per: codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso e Gallura.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.