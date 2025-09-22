Allerta Meteo Sardegna: scatta il codice giallo per temporali

Scatta allerta meteo anche in Sardegna. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, ha diramato a partire dalle 14 di oggi e fino alle 20:59 di martedì 23 settembre un codice giallo per rischio idrogeologico per temporali. Le aree coinvolte sono Iglesiente, Campidano, Flumendosa Flumineddu, Gallura e Logudoro.

