Allerta Meteo Sardegna, ultime ore di caldo anomalo: in arrivo piogge e calo termico

La Sardegna sta vivendo le ultime 24 ore di caldo anomalo, con valori termici ancora elevati e un contesto stabile garantito dall’anticiclone subtropicale. Si tratta però di una fase in esaurimento, con cambiamenti imminenti sul fronte sinottico. Le più recenti proiezioni modellistiche indicano, già da lunedì 22 settembre, l’ingresso di masse d’aria più fresca di provenienza nord atlantica, con un indebolimento progressivo dell’anticiclone e un cambio di regime circolatorio a scala sinottica.

Transizione graduale: tra lunedì e mercoledì L’effettivo ricambio della massa d’aria avverrà in modo graduale tra lunedì e mercoledì, in parallelo al lento passaggio di una perturbazione atlantica. Gli effetti in termini di precipitazioni saranno irregolari e distribuiti a macchia di leopardo, con rovesci più probabili nelle aree interne e a ridosso dei rilievi.

Temperature in calo e maggiore variabilità I modelli concordano su un rientro dei valori termici verso la climatologia stagionale, in alcuni casi anche leggermente inferiori alla media. Aumenterà la variabilità atmosferica, con alternanza di schiarite, nubi e precipitazioni a carattere sparso.