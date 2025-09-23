Allerta Meteo, scuole chiuse domani 24 settembre, l’ELENCO aggiornato LIVE

Una circolazione ciclonica insiste sull’Italia: determinerà forte maltempo anche domani, con rischio di fenomeni intensi. La perturbazione che sta imperversando sul Paese sarà protagonista anche della giornata di mercoledì 24 settembre, quando le piogge si estenderanno anche a gran parte del Sud. A causa delle avverse condizioni meteo e dei disagi conseguenti, i sindaci di alcuni Comuni potrebbero decidere la chiusura degli istituti scolastici. In questo articolo, di seguito, aggiorneremo l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse domani, 24 settembre 2025.

Allerta Meteo: scuole chiuse domani 24 settembre 2025, l’ELENCO aggiornato LIVE

Articolo in aggiornamento

