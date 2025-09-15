Allerta Meteo, settimana al via con temporali e supercelle | MAPPA e BOLLETTINO

Allerta Meteo in questo inizio settimana per temporali e rischio supercelle. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

Nella giornata di oggi, lunedì 15 settembre, “la rimonta del campo di alta pressione di matrice oceanica garantirà condizioni stabili ed in prevalenza soleggiate su gran parte del dominio previsionale. Tuttavia, sul bordo settentrionale dell’anticiclone scorreranno alcune infiltrazioni più umide ed instabili che potranno dar luogo a qualche rovescio o temporale, generalmente non forte, sui versanti esteri alpini centro-occidentali nella seconda parte della giornata“, si legge nel bollettino PRETEMP.

Si individua, inoltre, “un’altra area del dominio di previsione, segnatamente parte dell’estremo Nord-Est, dove nelle prime ore del mattino, in seno ad una convergenza tra un flusso più umido meridionale ed un flusso più secco da nord-est, potrebbero verificarsi alcuni temporali in prevalenza monocellulari, accompagnati da piogge intense concentrate, grandine di piccole dimensioni e raffiche di vento lineari“.

Si menziona, inoltre, “il possibile sviluppo di una o due supercelle lungo le coste venete al confine con il Friuli, al limite con un livello di pericolosità 1. La possibilità di temporali supercellulari viene menzionata in seno ad un DLS 0-6 km previsto fino a 25 m/s e all’SREH 0-3 km > 200 m2/s2. In caso di supercelle saranno possibili nubifragi (> 80mm/3h), dati i valori di PWAT > 40mm, e grandine di medie dimensioni (2-5 cm di diametro)“.

