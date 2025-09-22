Allerta Meteo Sicilia, domani piogge e temporali: ecco dove

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un’allerta meteo per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valida per la giornata di domani, martedì 23 settembre. Prevista allerta meteo gialla per il settore occidentale dell’isola. Sono previste “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”, si legge nel bollettino di allerta. Previsti anche “venti localmente forti meridionali su Sicilia occidentale e coste tirreniche”.

